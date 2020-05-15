Каталонский клуб проявляет интерес к защитнику Ювентуса.
МАТТИА ДЕ ШИЛЬО, GETTY IMAGES
15 мая 2020, 19:58
Маттиа Де Шильо летом может стать игроком Барселоны, сообщает Goal.com.
По информации источника, каталонскому клубу "очень интересен вариант с итальянцем".
Ювентус с радостью отпустит Де Шильо, в особенности после того, как зимой сорвался обмен на Левена Кюрзава.
О потенциальной сумме трансфера не сообщается, но ранее говорилось, что Барселона и Ювентус могут провести обмен.
Маттиа Де Шильо провел всего лишь 12 поединков в этом сезоне на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.