Испания

Каталонский клуб проявляет интерес к защитнику Ювентуса.

Маттиа Де Шильо летом может стать игроком Барселоны, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонскому клубу "очень интересен вариант с итальянцем".

Ювентус с радостью отпустит Де Шильо, в особенности после того, как зимой сорвался обмен на Левена Кюрзава.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается, но ранее говорилось, что Барселона и Ювентус могут провести обмен.

Маттиа Де Шильо провел всего лишь 12 поединков в этом сезоне на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.