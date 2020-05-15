Испания

Роберто Фернандес считает, что испанский специалист еще потренирует каталонский коллектив.

Экс-директор Барселоны уверен, что Луис Энрике будет тренировать клуб спустя какое-то время.

"Луис Энрике – отличный тренер. Уверен, он вернется в Барселону, он знает этот клуб, у него хорошее понимание футбола".

"Недостаточно побеждать. Нужно играть хорошо, такая философия приведет клуб к славе или смерти, потому что вы могли измениться, чтобы выжить".

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"Барселона не обсуждала и не обсуждает с тренерами стиль, ведь именно он сделал клуб великим. 4-3-3 схема, атакующий футбол, большое число футболистов впереди", — приводит слова Фернандеса Las Provincias.

Напомним, что Луис Энрике тренировал Барселону с 2017 и по 2017 год.