Испания

Голкипер проведет свою аренду в клубе до конца.

Официальный сайт Овьедо сообщает, что все футболисты, которые сейчас находятся в составе, не покинут команду до конца сезона-2019/20.

Таким образом, голкипер Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, вернется в Мадрид не 30-го июня, как прописано в договоре, а после окончания Сегунды.

Отметим, что на сегодняшний день известны лишь ориентировочные даты возобновления чемпионатов в Испании.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь уже приступил к тренировкам. В текущем сезоне на счету Лунина девять матчей за Овьедо во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.