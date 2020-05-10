Испания

Украинский голкипер рад вернуться к любимом делу.

Андрей Лунин приступил к тренировкам вместе с Овьедо, о чем украинский голкипер сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В команде из Сегунды 21-летний страж ворот провел девять поединков, в которых пропустил десять голов.



Ранее стали известны причины, почему Реал выбрал Лунина, а не Ареола в качестве замены Куртуа.