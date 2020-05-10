Испания 10 мая 2020, 15:09 Лунин приступил к тренировкам с Овьедо Украинский голкипер рад вернуться к любимом делу. Андрей Лунин, фото Instagram Лунина 10 мая 2020, 15:09 Андрей Лунин приступил к тренировкам вместе с Овьедо, о чем украинский голкипер сообщил в своем Instagram-аккаунте. В команде из Сегунды 21-летний страж ворот провел девять поединков, в которых пропустил десять голов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Primer dia😍 Feliz a volver hacer lo que amo⚽️ Первый день ❤ Рад вернуться к любимому делу 💪 Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 9 Май 2020 в 9:04 PDT Ранее стали известны причины, почему Реал выбрал Лунина, а не Ареола в качестве замены Куртуа. Люди Андрей Лунин Команды Овьедо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте