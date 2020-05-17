Испания

"Кельты" вынесли наказание датскому вингеру.

Сельта выписала Пионе Систо штраф в размере 60 тысяч евро за нарушение карантина, сообщает Mundo Deportivo.

Источник уверяет, что такая сумма стала рекордным взысканием в истории клуба.

Напомним, что Пионе Систо на собственной машине доехал из Виго в Данию к родителям, в то время, когда авиасообщение было закрыто.

Отметим, что также нарушил карантин и Федор Смолов, но о наказании для нападающего не сообщается.