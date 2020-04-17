Испания

Оскар Гарсия недоволен решением игроков покинуть Испанию во время карантина.

Нападающие Сельты Пионе Систо и Федор Смолов не стали оставаться в Испании, несмотря на запрет покидать страну. Тренер "кельтов" Оскар Гарсия осудил такое решение игроков, в особенности – Систо.

"Случай Систо отличается, не сообщив об этом никому в клубе, принял соответствующее решение со всеми вытекающими последствиями. Но оба они поступили плохо, они допустили ошибку", — цитирует Гарсию COPE.

"Мы должны подавать пример профессионализма. Я тоже один в Виго, хотя у меня есть дочь в Мадриде и еще две в Барселоне, я тоже их не вижу".

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Сельта на момент приостановки Ла Лиги шла на 17-м месте после 27 туров, опережая зону вылета на одно очко.

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