Испания

Президент Примеры высказал восхищение своими коллегами.

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал решение Германии возобновить поединки в рамках первой и второй Бундеслиги.

"Я очень рад этому событию. Я поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу, и я очень горжусь немцами. Это пример для подражания", — сказал Тебас El Partidazo.

Ранее испанский функционер высказал свое мнение о возобновлении турниров внутри страны, рассказал о приблизительный сроках рестарта кампании.

К слову, также Тебас допускает, что поединки в рамках Примеры могут пройти в течение всего 35 дней.