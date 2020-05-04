Испания

Президент Ла Лиги — о том, что клубы начинают возвращаться к тренировочному процессу.

Хавьер Тебас рассчитывает, что сезон в чемпионате Испании удастся доиграть.

"Кризис не лучшим образом воздействовал на нас. Возвращение футбола означает, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире".

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"На первом месте здоровье. У нас есть протокол для всесторонней защиты здоровья для всех участников, пока мы работаем над перезапуском Ла Лиги".

"Обстоятельства уникальные, но мы хотим начать играть в июне, а доиграть сезон летом. Возвращение футбола – это победа", — приводит слова Хавьера Тебаса официальный сайт Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что испанское правительство изучит счета Барселоны, Атлетико и еще 6 клубов Ла Лиги.

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