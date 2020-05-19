Испания

Камерунец рассказал о своем трансфере в каталонский клуб.

Полузащитник Алекс Сонг вспомнил о своем переходе в Барселону и назвал главную причину этого трансфера.

Каталонский клуб приобрел камерунского хавбека у Арсенала в 2012-м году за 19 млн евро, но закрепиться на Камп Ноу ему не удалось.

"Когда Барселона предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, то даже не думал. Мне казалось, что моя жена и дети достойны комфортной жизни после того, как я завершу карьеру.

Я встретился со спортивным директором, который сказал, что я не буду проводить много матчей, но мне было все равно, так как должен был стать миллионером.

Я провел в Арсенале восемь лет, но только в последние четыре года начал зарабатывать. Когда я увидел, на какой машине приехал на тренировку Тьерри Анри, то захотел такую же", – приводит слова 32-летнего игрока издание Sport.

Ранее сообщалось, что Сонг намерен судиться со Сьоном из-за разрыва контракта.