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Бывший полузащитник Арсенала и Барселоны Алекс Сонг считает, что Сьон принял несправедливое решение.

Полузащитник Алекс Сонг намерен обратиться с официальной жалобой в ФИФА на неправомерное, по его мнению, расторжение контрактов Сьоном с ним и еще восемью игроками — сообщает AS.

Пркзидент Сьона Кристиан Константен после того, как швейцарская лига остановила национальное первенство, принял решение сократить зарплаты футболистов, поскольку клуб лишился основного источника доходов и понес значительные потери. Всех, кто не принял это решение руководства, уволили.

"Мой юрист займется этим делом, – сказал Сонг. – Я считаю, что с нами поступили непорядочно. Нас просто поставили перед фактом, а мы не подписали бумаги не потому что были категорически не согласны, а просто хотели обсудить детали. Насколько я знаю, все клубы, которые собираются уменьшать зарплату футболистам, сначала обсуждают этот вопрос с ними".

32-летний экс-полузащитник национальной сборной Камеруна (49 матчей, 0 голов) выступал за Бастию (35 матчей во всех турнирах, 0 голов), Арсенал (215, 9), Чарльтон (12, 0), Барселону (65, 1), Вест Хэм (46, 0), Рубин (23, 1) и Сьон (14, 0).

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