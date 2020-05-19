Испания

Барселона не сможет вернуть своего игрока на выгодных для себя условиях.

Хавбек Марк Кукурелья, по всей видимости, станет полноценным игроком Хетафе во время приближающего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из пригорода Мадрида решил воспользоваться опцией выкупа за 6 млн евро и оформить трансфер игрока из Барселоны, который ныне находится в Хетафе в аренде.

В Барселоне уже начинают сожалеть, что отпустили Кукурелью в Хетафе летом 2019-го на таких простых условиях, ведь вскоре "сине-гранатовым" может понадобиться игрок, способный сыграть слева в обороне, на фоне возможного ухода из команды Хуниора Фирпо.

Дабы вернуть 21-летнего испанца на Камп Ноу, Барселона вполне возможно должна будет переплатить за игрока Хетафе, после того как они могут оформить полноценный трансфер, согласно деталям контракта между клубами.

Ранее сообщалось, что Барселона может приобрести Милана Шкриниара.