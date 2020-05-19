Испания

Однако интерес каталонской команды к англичанину быстро завершился.

Барселона рассматривала различные варианты усиления позиции нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб хотел заполучит Харри Кейна. Президент Барселоны Жозеп Бартомеу контактировал с Даниэлем Леви, однако получил отказ.

Читайте также: Харри Кейн: уйти нельзя остаться

Каталонский клуб сразу переключился на Лаутаро Мартинеса из Интера, который имеет клаусулу в 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 2 ассиста.