Реал включился в гонку за Хаверцом

Руководство мадридского Реала всерьез заинтересовано в услугах полузащитника Байера Кая Хаверца, утверждает Le10Sport.

По данным источника, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан лично определил 20-летнего немецкого футболиста одной из главных целей на межсезонье, попросив клуб приобрести игрока.

В текущем сезоне Хаверц провел 23 матча в чемпионате Германии, которых он сумел забить восемь голов и отдать пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Реал в борьбе за хавбека может столкнуться с конкуренцией со стороны другого испанского гранда — Барселоны.