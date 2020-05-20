Реал включился в гонку за Хаверцом

Молодой немец может перебраться на Сантьяго Бернабеу.
Кай Хаверц, getty images
20 мая 2020, 08:45
Руководство мадридского Реала всерьез заинтересовано в услугах полузащитника Байера Кая Хаверца, утверждает Le10Sport.
По данным источника, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан лично определил 20-летнего немецкого футболиста одной из главных целей на межсезонье, попросив клуб приобрести игрока.
В текущем сезоне Хаверц провел 23 матча в чемпионате Германии, которых он сумел забить восемь голов и отдать пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Реал в борьбе за хавбека может столкнуться с конкуренцией со стороны другого испанского гранда — Барселоны.