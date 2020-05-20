Вратарь поведал о текущей подготовке мадридской команды.
Тибо Куртуа, getty images
20 мая 2020, 09:19
Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал о старте полноценного тренировочного процесса в стане команды.
Все с нетерпением ждут возобновления Примеры и продолжения борьбы за чемпионство. Мы не могли дождаться, чтобы вернуться на тренировку спустя два месяца, будучи вместе как команда, и, несмотря на то, что процесс немного отличается, всегда приятно возвращаться в Вальдебебас".
"Тренировки дома отличаются, но я думаю, что все хорошо, все сделали то, что сказал тренер, и все в хорошей форме, все довольно сильны".
"Вратарям повезло, потому что уже на прошлой неделе нам разрешили тренироваться с тренером", — цитирует Куртуа Goal
Ранее бельгийский футболист заявил, что Реал сумеет одержать победу в чемпионате Испании, если сезон возобновится.