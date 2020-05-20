Испания

Вратарь поведал о текущей подготовке мадридской команды.

Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал о старте полноценного тренировочного процесса в стане команды.

Все с нетерпением ждут возобновления Примеры и продолжения борьбы за чемпионство. Мы не могли дождаться, чтобы вернуться на тренировку спустя два месяца, будучи вместе как команда, и, несмотря на то, что процесс немного отличается, всегда приятно возвращаться в Вальдебебас".

"Тренировки дома отличаются, но я думаю, что все хорошо, все сделали то, что сказал тренер, и все в хорошей форме, все довольно сильны".

"Вратарям повезло, потому что уже на прошлой неделе нам разрешили тренироваться с тренером", — цитирует Куртуа Goal

Ранее бельгийский футболист заявил, что Реал сумеет одержать победу в чемпионате Испании, если сезон возобновится.