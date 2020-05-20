Испания

Сенегалец может вскоре оказаться на Сантьяго Бернабеу.

Мадридский Реал раздумывает над альтернативными вариантами в случае, если не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Килиана Мбаппе, утверждает Le10 Sport.

По данным источника, главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан остается поклонником форварда Ливерпуля Садио Мане, и предложил его кандидатуру клубу.

Отмечается, что Реал может серьезно работать над трансфером сенегальца, так как парижане не намерены вести диалог о продаже Мбаппе.

Ранее СМИ сообщали, что и сам Мане заинтересован в переходе в Реал, и может дать зеленый свет на переговоры с мадридцами.