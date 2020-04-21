Сенегалец может покинуть Ливерпуль.
Садио Мане, Getty Images
21 апреля 2020, 15:19
Нападающий Ливерпуля Садио Мане не отрицает возможность перехода в мадридский Реал, сообщает издание France Football.
Сенегальский форвард хотел бы в будущем присоединиться к "сливочным", но не уверен, что это может произойти этим летом. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 150 миллионов евро.
Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 38 поединков в футболке "красных", забив 18 голов и совершив 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что Реал планирует включить Луку Йовича в обмен на Фабиана Руиса.
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