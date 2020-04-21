Англия

Сенегалец может покинуть Ливерпуль.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане не отрицает возможность перехода в мадридский Реал, сообщает издание France Football.

Сенегальский форвард хотел бы в будущем присоединиться к "сливочным", но не уверен, что это может произойти этим летом. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 150 миллионов евро.

Действующий контракт Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 38 поединков в футболке "красных", забив 18 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал планирует включить Луку Йовича в обмен на Фабиана Руиса.

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