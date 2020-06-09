Испания

Football.ua выделяет безуспешные сделки клубов чемпионата Испании, которые состоялись перед стартом текущего сезона.

Лето 2019-го года было богатым на события, если говорить о трансферном окне Ла Лиги. Выстраданный переход Антуана Гризманна в Барселону, покупка практически новой команды для Симеоне, включая трансфер Жоау Фелиша за 126 миллионов евро, долгожданная встреча Зинедина Зидана и Эдена Азара в Реале, шокирующий переход Набиля Фекира в Бетис, а также обыденное молчание от Атлетика Бильбао.

Трансферов было как всегда много и, само собой, не все они оправдали надежд. Футбол в Испании возвращается уже на этой неделе, а в этой статье Football.ua выделяет по одному провальному трансферу каждого клуба Примеры на данный момент. Остаток сезона для этих игроков — последний шанс реабилитироваться. Пойдем по алфавиту.

По понятным причинам Атлетик останется вне нашего рейтинга.

Пере Понс (куплен у Жироны за 2 млн евро)



Статистика в сезоне: 22 матча, 1 гол, 2 ассиста, 732 минуты

Понс очень ярко проявил себя в Жироне, но после вылета команды в Сегунду был вынужден найти себе новый клуб. Тренер Алавеса Гаиско Гаритано был лично заинтересован в его приобретении, однако надежды тренера пока не оправдываются. Понс всего пять раз выходил в стартовом составе в текущем сезоне, а зимой клуб занялся поиском нового футболиста на его позицию.

Выбор пал на Виктора Камарасу из Бетиса, после прихода которого Пере еще больше превратился в резервиста. Для клуба уровня Алавеса трансфер за 2 миллиона евро — внушительная сделка, предполагающая, что новичок принесет клубу не мало пользы, однако все вышесказанное с Пере Понсом общего ничего не имеет.

Марио Эрмосо (куплен у Эспаньола за 25 млн евро)



Статистика в сезоне: 14 матчей, 1014 минут

Давайте сразу пару слов о Жоау Фелише. Безусловно, от футболиста, за которого выплачивается 126 миллионов евро, ждут несколько другой игры и другой результативности, но разве Фелиш виноват, что за него заплатили именно столько? Его ценник не означает, что он должен как Лео или Криштиану лучших времен клепать по 50 голов за сезон. Фелиш — это точно не провал. От него ждали и продолжают ждать большего, однако провалом этот трансфер называть никак нельзя. По крайней мере, на сегодняшний день.

Теперь переходим к Эрмосо. Важно понимать, что Марио покупался под основу Атлетико. Симеоне рассчитывал, что именно Эрмосо в паре с Хосе Хименесом надолго сформируют пару центрбеков "матрасников", однако сейчас он остается четвертым выбором Симеоне после упомянутого Хименеса и опытных Фелипе и Стефана Савича. Эрмосо классно показал себя в Эспаньоле, отличался надежностью и неуступчивостью, однако все это осталось в каталонском клубе. В большинстве матчей, в которых 24-летний защитник получал шанс, он выглядел перепуганным мальчишкой, который понятия не имеет как играть в футбол на таком уровне.

Хуниор Фирпо (куплен у Бетиса за 25 млн евро)



Статистика в сезоне: 12 матчей, 1 гол, 1 ассист, 810 минут

С большой натяжкой. У Фирпо изначально было крайне мало шансов уже в первом сезоне усадить Хорди Альбу на скамейку, а после его нескольких привозов (например, в дебютном же матче с Гранадой) стало понятно, что парень сыроват. В целом же, Фирпо не попал бы в наш список, если бы не постоянные сообщения о том, что Барселона хочет от него избавиться, включив в сделку по тому или иному футболисту, а также тот факт, что главный тренер "блаугранас" Кике Сетьен дал зеленый свет на его трансфер. Нежелание энтренадора работать с футболистом говорит о многом. Тем не менее, "хоронить" Фирпо точно рано — он себя еще точно покажет. Пусть не в Барсе, так в другом клубе.

Борха Иглесиас (куплен у Эспаньола за 28 миллионов евро)



Статистика в сезоне: 24 матча, 3 гола, 2 ассиста, 1381 минута

Вот так бывает. Ты платишь огромные деньги за, казалось бы, топ-форварда, он забивает всего пару голов, тогда как местный воспитанник отличается 9 раз и приносит гораздо больше пользы. Лорену Морону вообще все равно с кем конкурировать — он всегда выходит победителем. Иглесиас в прошлом сезоне "отгрузил" 20 голов за Эспаньол и именно на него сделал ставку Бетис. Прогадали.

38-летний Хоакин не перестает штамповать голы, а вот Борха заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном. Он перестал создавать моменты из ниоткуда, что было так присуще ему образца прошлой темпорады, и банально кажется, что он не в своей тарелке. Время раскрыться еще есть, но, видимо, это провальный ход от менеджмента Бетиса.

Тьерри Коррейя (куплен у Спортинга за 12 млн евро)



Статистика в сезоне: 2 матча, 180 минут

Коррейя играет справа в защите, что является довольно проблемной позицией "летучих мышей". Васс — в принципе игрок другой позиции, но в Валенсии играет именно в защите.

Получается очень неплохо, но казалось, что молодой и перспективный Тьерри хотя бы попробует навязать опытному датчанину конкуренцию. В первом сезоне совсем не вышло. Из-за отсутствия прогресса и Коррейи Валенсии зимой пришлось выходить на рынок и искать усиление. Так в команде появился капитан Ромы Алессандро Флоренци. В общем, откровенный провал.

Пабло Эрвиас (куплен у Эйбара за 1 млн евро)

Статистика в сезоне: 14 матчей, 1 гол, 482 минуты

Эрвиас стал единственным полноценным трансфером Вальядолида в летнее межсезонье и пока что это вложение и близко себя не оправдывает. Пабло конкурирует за место в основе с Оскаром Плано и вчистую эту борьбу проигрывает. Большая заслуга в этом самого Плано, который показывает неплохой футбол, однако Эрвиас и близко не спешит пользоваться шансами, которые ему предоставляет Серхио Гонсалес. От Эрвиаса ждут креатива в атаке и классных передач форвардам, но в тех матчах, что мы его видели в деле, в большинстве своем, Пабло растворялся и был пассивным.

Хави Онтиверос (куплен у Малаги за 7,5 млн евро)



Статистика в сезоне: 21 матч, 2 гола, 2 ассиста, 439 минут

Онтиверос отлично показал себя в Малаге и вполне заслуженно пошел на повышение. "Анчоусы" смогли выторговать за своего лидера отличные деньги — 7,5 миллионов евро, и Онтиверос принялся конкурировать за место в основе Вильярреала с еще одним новичком — Мой Гомесом.

Тот факт, что Онтиверос обошелся "субмарине" в шесть раз дороже Гомеса делал его очевидным фаворитом на это место, но Мой без особых проблем эту конкуренцию выиграл. Онтиверос оказался банально не готов к игре на таком уровне, а Гомес раз за разом приносил пользу даже выходя на замену. В итоге у Онтивероса — всего 3 матча в основе и 18 выходов на замену. Трансфер пока что, мягко говоря, не оправдывается.

Феде Вико (куплен у Леганеса за 250 тысяч)



Статистика в сезоне: 9 матчей, 1 гол, 1 ассист, 421 минута

В этом случае пришлось идти методом исключения и мы выбрали того футболиста, который меньше всего себя проявил из новичков. Провалом этот трансфер назвать сложно, но оставлять Гранаду без внимания тоже неправильно. Поэтому Феде Вико — слабейший из новичков — и попал в наш список. Вико обязан помогать команде создавать моменты и быть острым впереди. Пока не получается, и конкуренты играют агрессивнее и лучше. Скорее всего, уже летом Гранада продаст Вико примерно за те же деньги, что и покупала.

Кике (куплен у Депортиво за 3,3 млн евро)



Статистика в сезоне: 11 матчей, 1 ассист, 379 минут

Тотальный провал. Эйбар — скромный клуб, который крайне редко может себе позволить покупку игрока за несколько миллионов евро. Но то лето стало исключением, ведь клубу удалось провести прекрасные трансферы, продав Хоана Хордана и Рубена Пенью на общую сумму 22 миллиона евро. Для "оружейников" это огромные деньги. Такие сделки позволили Эйбару сделать и входящие трансферы.

Переход Кике из Депортиво за большие деньги изначально выглядел сомнительным, ведь форварду было уже ни много ни мало 29 лет. Ставка делалась на то, что именно Кике станет основным форвардом и главной ударной силой команды, однако на деле нападающий не забил ни одного гола и без шансов проиграл конкуренцию Серхи Энричу, Кике Гарсии и даже 36-летнему Шарлесу. На деле сейчас Кике — лишь четвертый выбор Хосе Мендилибара. Летом на его трансфере, скорее всего, не удастся отбить и половину.

Фернандо Калеро (куплен у Вальядолида за 8 млн евро)



Статистика в сезоне: 14 матчей, 977 минут

Эспаньол летом продал лидера обороны Марио Эрмосо в Атлетико за солидные 25 миллионов евро и на часть от этих денег, а именно 8 миллионов евро, "попугаи" завладели лидером защиты другой команды — Вальядолида. Речь о Фернандо Калеро, которого сватали в Севилью, Арсенал и дортмундскую Боруссию. Казалось, что Эспаньол вытащил счастливый билет, но нет. Первый сезон Калеро провалил, проиграв конкуренцию всех защитникам, которые есть в команде — Ленадро Кабрере, Бернарду Эспиносе и Налдо.

Откровенно говоря, Калеро не повезло. Он попал в кризисный Эспаньол, где буквально каждый футболист играл гораздо хуже своих возможностей. Но даже это не может оправдывать игрока. В 24 года, когда тебя сватают в топ-клубы, ты должен делать все, чтобы оставаться на высоком уровне. У Калеро этого не получилось, и за год его трансферная стоимость упала в 2,5 раза.

Серхио Леон (куплен у Бетиса за 4 млн евро)



Статистика в сезоне: 11 матчей, 2 гола, 420 минут

Леванте солидно раскошелился прошлым летом и одним из главных трансферов стал переход опытного форварда Бетиса Серхио Леона за 4 миллиона евро. На деле же Леон не выдержал конкуренцию и в итоге играл меньше всех форвардов, которые есть в команде — Майораля, Моралеса и Марти. Лишь один гол, и четыре выхода в старте — не за это "лягушки" платили четыре миллиона евро.

Брайан Хиль (арендован у Севильи)



Статистика в сезоне: 5 матчей, 153 минуты

Летом Леганес совершил три трансфера — Хонатан Силва, Кеннет Омеруо и Роберто Росалес. Все они находятся в команде на первых ролях, поэтому мы вынуждены повести речь об арендованном футболисте, который разочаровал. И это левый хав Брайан Хиль. Юноша отлично показал себе в академии Севильи и получил шанс тренироваться с первой командой.

Затем — аренда в клуб Примеры, что выглядит логичным развитием событий для молодого футболиста. Правда, в тех пяти матчах, что мы могли видеть Хиля в деле, он себе никак проявить не смог. Хиль привык создавать и играть с мячом, а Леганес сейчас скорее мучится, чем действует с позиции силы. Поэтому шансов особых раскрыться и не было. Хотя, еще есть одиннадцать матчей.

Яннис Салибур (куплен у Генгама за 2 млн евро)



Статистика в сезоне: 2 матча, 53 минуты

Салибур по логике был первым выбором тренерского штаба перед стартом сезона, ведь два его конкурента — Посо и Кубо — были арендованы, тогда как за Янниса Мальорка заплатила 2 млн евро. В итоге Салибур получил шанс в первом туре, а затем плотно присел на скамейку ввиду яркой игры Кубо. После этого травма, восстановление и непопадание даже в заявку. Возможно, уже в ближайшее время Салибура попытаются продать.

Роберт Ибаньес (куплен у Хетафе за 2 млн евро)



Статистика в сезоне: 14 матчей, 1 гол, 534 минуты

Ибаньеса приглашали в Осасуну с прицелом на основу, однако учитывая как справа в полузащите заиграл Роберто Торрес, шансов у него было мало. Максимум, на что он мог рассчитывать, это выходы на замену и подмена Торреса. В общем, разочарованием Ибаньес стал потому, что вчистую проиграл конкуренцию.

Лука Йович (куплен у Айнтрахта Ф за 60 миллионов евро)



Статистика в сезоне: 15 матчей, 2 гола, 1 ассист, 391 минута

С Реалом ситуация особенная — разочаровали сразу несколько звездных новичков. Конечно же, вы сразу подумаете о Эдене Азаре, но его подкосили травмы. Милитао? Никто и не думал, что он сразу займет место Серхио Рамоса или Рафаэля Варана. А вот от Йовича в любом случае ожидали намного большего.

Серб должен был на первых порах подменять Карима Бензема, а затем уже стать его полноценной заменой, но на деле Йович настолько разочаровал Зидана, что тот порой предпочитал ему Мариано. Ужасный сезон молодого форварда, после которого ему будет крайне тяжело вернуть уверенность в себе.

Модибо Саньян (куплен у Ланса за 4,5 млн евро)



Статистика в сезоне: 1 матч в первой половине сезоне, после чего отправился в аренду в Мирандес

О трансфере Саньяна в Реал Сосьедад из Ланса стало известно еще зимой 2019 года, но зарегистрирована сделка было только прошлым летом. Баски выплатили за неизвестного, но якобы перспективного защитника солидные 4,5 млн евро и предполагалось, что Модибо тут же станет бороться за место в стартовом составе.

На деле же игрок дебютировал за Сосьедад в середине декабря в матче Кубка Испании и тот поединок стал первым официальным матчем для Саньяна за десять с половиной месяцев. Понимаете всю абсурдность ситуации? В итоге зимой 21-летний француз отправился в аренду в Мирандес и там ему начали предоставлять шансы, но затем случилась пауза. Летом Модибо вернется в Сосьедад, но кажется, что очередной аренды не избежать — этот игрок абсолютно не готов к игре за команду, которая ведет борьбу за бронзу Ла Лиги.

Рони Лопеш (куплен у Монако за 25 млн евро)



Статистика в сезоне: 3 матча, 87 минут

Кажется, что после указанной суммы трансфера и статистики выступлений Рони Лопеша и говорить ничего не надо — эту сделку на данный момент себе в актив спортдир Севильи Мончи занести не может. Прошлым летом "нервионцы" провели бурную трансферную компанию, подписав 12 новых футболистов, а Лопеш стал самым дорогим приобретением (вместе с Жюлем Кунде).

И если большая часть новичков быстро адаптировалась, а многие из них стали важнейшей боевой единицей Хулена Лопетеги (Карлос, Окампос, Регилон, Фернандо, Хордан, Кунде), то свой первый сезон в Испании Рони с треском провалил. Он без шансов проиграл конкуренцию Лукасу Окампосу, и его отвратительная форма вынудила Севилью зимой выйти на рынок и подписать еще игрока на эту позицию — им стал вингер Милана Сусо. В общем, на сегодняшний день инвестиция себя не оправдывает.

Денис Суарес (куплен у Барселоны за 13 млн евро)



Статистика в сезоне: 20 матчей, 1 гол, 3 ассиста

С небольшой натяжкой. Денис Суарес приходил в Сельту в качестве звезды и был тем футболистом, который должен изменить ситуацию, превратив "кельтов" из команды-аутсайдера в борца за еврокубки. Само собой, в одиночку этого не сделаешь, однако особого влияния на это Денис так и не оказал. Один гол и три ассиста — явно не такого ждали от Суареса.

Денис должен был стать дополнительным оружием команды и главным помощником Яго Аспаса, но пока не получается. Желание и рвение есть — здесь к Денису вопросов быть не может, однако этого мало. Нужен результат.

Энрич Гальего (куплен у Уэски за 6 млн евро)



Статистика в сезоне: 3 матча, 62 минуты

Хетафе по-настоящему вляпался, но винить тут можно только себя. Выложить за практически 33-летнего форварда (33 исполнилось в сентябре, трансфер оформлен в июле) 6 миллионов евро — изначально сомнительная затея, а учитывая, что опыта выступлений в командах уровня Хетафе у Гальего нет — и подавно. Энрич выстрелил в Сегунде в составе Эстремадуры, затем подтвердил свою силу за пять месяцев в Уэске и в итоге попал в Хетафе, который борется за Лигу чемпионов.

Выдающийся карьерный рост уже на закате карьеры. Правда, в Хетафе у Энрича ничего не получается. Три матча за полсезона, 0 голов, и последующая аренда в Осасуну. В Хетафе быстро поняли, что Гальего в нынешней форме и близко не соответствует своим партнерам по команде, и он перестал даже попадать в заявку. Очевидный провал менеджмента. В нынешних реалиях даже половину потраченных средств отбить вряд ли получится.