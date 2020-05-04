Испания

Однако на данный момент точная дата проведения матча неизвестна.

Королевская федерация футбола Испании поддержала идею Атлетика и Реал Сосьедада о проведении финала Кубка Испании сезона-2019/20 тогда, когда на стадионах будут разрешены зрители.

"КФФИ полностью разделяет стремление Атлетика и Реал Сосьедада сыграть финальный матч Кубка Испании, когда обстоятельства позволят провести его со зрителями, в присутствии фанатов обеих команд", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

"Этот трофей имеет глубокие корни в испанском футболе. Он заслуживает финала со зрителями. Поэтому КФФИ благодарит оба клуба за принятое ими решение и их запрос. Мы введем необходимые регуляторные механизмы, чтобы финал состоялся в 2020 или 2021 году и имел официальную подоплеку. При этом он будет сыгран до финала Кубка Испании сезона-2020/21".

Если Кубок Испании не разыграют в сроки, установленные УЕФА, седьмая путевка испанцев в еврокубки достанется седьмой команде Ла Лиги.