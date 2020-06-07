Испания

Премьер-министр Испании продлил карантин до 21 июня.

Решение продлить карантин в Испании до 21 июня не скажется на возобновлении первенства Ла Лиги — сообщает El Pais.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес пока отвергает идею проводить матчи со зрителями, причем уверен, что болельщики на испанских стадионах должны появиться одновременно во всех регионах страны либо не появляться нигде.

Во время матчей будет строго соблюдаться утвержденный правительством, федерацией футбола и Ла Лигой протокол безопасности.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится 11 июня, а болельщики на трибунах появятся не раньше сентября.