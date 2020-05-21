Испания

В пятницу, 22 мая, хорватский защитник Атлетико приступит к восстановительному процессу.

Шиме Врсалько успешно перенес еще одно хирургическое вмешательство — сообщил официальный сайт Атлетико.

Процедура представляло собой артроскопию для извлечения материала остеосинтеза, который использовался при операции по восстановлению связки, которая прошла 16 месяцев назад.

В пятницу, 22 мая, 28-летний правый защитник приступит к выполнению программы реабилитации. Сколько времени займет восстановление — не сообщается.

Шиме за свою профессиональную карьеру выступал за Локомотиву (17 матчей во всех турнирах, 0 голов), Динамо Загреб (96, 1), Дженоа (23, 0), Сассуоло (59, 0), Атлетико (61, 1), и провел сезон-2018/19 в аренде в Интере (13, 0).