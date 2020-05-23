Испания

Бразилец высказался о продолжении турниров.

Крайний полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор заявил, что его команде важно после возобновления чемпионата восстановить форму и выиграть турнир.

"Я пересматривал много матчей. Я думаю, что мы были лучше, чем Барселона, во многих аспектах".

"У нас были очень хорошие поединки, и мы должны восстановить нашу лучшую форму. Мы действительно жаждем вернуться, и мы хотим выиграть Примеру для наших болельщиков. Люди сильно пострадали, и мы хотим дать фанатам Реала что-то, чтобы подбодрить их в этой ситуации".

"Мы знаем, что победа в лиге не станет решением для больших трагедий, но это будет чем-то, над чем можно улыбаться, чем-то, чему можно радоваться", — сказал Винисиус Marca.

Ранее о важности победы мадридцев в чемпионате высказался главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.