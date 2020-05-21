Испания

Главный тренер мадридцев прокомментировал приближающееся возобновление чемпионата.

Зинедин Зидан рассказал о первых впечатлениях от начала тренировок спустя длительную паузу и заявил, что настроен выиграть чемпионат.

"Я рад возможности работать со своими игроками спустя 60 дней. Мы спланировали план для физической подготовки, а игроки отлично справились дома. Все они в хорошей форме.

Мы все рады вернуться, даже если мы можем работать только в ограниченных группах. Мы все счастливы, что тренируемся, но предпочитаем играть, так что, надеюсь, футбол скоро вернется.

У нас осталось 11 игр в лиге, и все футболисты голодны. Мы хотим выиграть титул — это в ДНК клуба", — приводит слова Зидана As.

Напомним, ранее Реал начал второй этап подготовки к возобновлению сезона.