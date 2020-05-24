Испания

В испанском клубе не очень довольны нынешними вратарями.

Голкипер Кристал Пэлас Висенте Гуаита входит в сферу интересов Валенсии. Он сам не против вернуться в клуб, утверждает AS.

Сумма трансфера не должна быть очень большой, поскольку контракт Висенте с Кристал Пэлас истекает летом 2021 года. Однако трансфер станет возможным, если "лос чес" подыщут новый клуб для нынешнего голкипера Яспера Силессена.

33-летний вратарь является воспитанником Валенсии. За первую команду "летучих мышей" он выступал с 2008 по 2014 год.

Валенсия в 27 турах Ла Лиги набрала 42 очка и занимает седьмое место в таблице, отставая на пять пунктов от третьего места. Чемпионат Испании должен возобновиться 19 июня.