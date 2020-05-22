Испания

Планы о возвращении футбола в Испании вновь претерпели изменений.

Руководство испанской Ла Лиги намерено доиграть нынешний сезон, однако его возобновление было перенесено на 19 июня. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Первым поединком чемпионата Испании после длительного перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом, который пройдет в рамках 28-го тура первенства страны.

Отметим, что первоначально Ла Лига должна была возобновиться 12 июня, но руководство лиги решило перенести запланированные сроки на одну неделю.

Причиной этому стал протокол тренировок, исходя из которого клубы не могут возобновить полноценные коллективные занятия до 1 июня. В Ла Лиге же хотят, чтобы команды имели как минимум две недели на подготовку к рестарту чемпионата, из-за чего и перенесли матчи.

Стоит напомнить, что на данный момент клубы испанского первенства тренируются в группах до десяти человек, соблюдая все нормы безопасности из-за возможного заражения коронавирусом.