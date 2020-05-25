Валлийского полузащитника связывают с переходом в стан "сливочных".
Робби Матондо, getty images
25 мая 2020, 18:01
Реал рассматривает возможность подписания вингера Шальке Робби Матондо, сообщает OK Diario.
Источник утверждает, что в контракте валлийца есть опция выкупа за 60 миллионов евро, но Реал не будет платить такую сумму.
В текущем сезоне Бундеслиги Матондо отыграл восемь поединков, в которых отметился одним забитым голом.
Напомним, ранее игрок подтвердил интерес со стороны Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси.