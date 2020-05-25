Испания

Валлийского полузащитника связывают с переходом в стан "сливочных".

Реал рассматривает возможность подписания вингера Шальке Робби Матондо, сообщает OK Diario.

Источник утверждает, что в контракте валлийца есть опция выкупа за 60 миллионов евро, но Реал не будет платить такую сумму.

В текущем сезоне Бундеслиги Матондо отыграл восемь поединков, в которых отметился одним забитым голом.

Напомним, ранее игрок подтвердил интерес со стороны Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси.