Испания

Молодой вингер не покинет каталонцев в ближайшее время.

Руководство Барселоны не намерено в будущее трансферное окно расставаться с крайним полузащитником команды Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По данным источника, 17-летнего испанского футболиста хотел заполучить Ювентус в качестве части сделки по хавбеку Миралему Пьяничу, который вскоре может перейти в стан каталонцев.

Отмечается. что "браугранас" исключили любые варианты ухода полузащитника, а туринцы могут переключить свое внимание на Артура Мело.

В текущем сезоне Ансу Фати провел за Барселону 24 поединка, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.