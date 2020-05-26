Украина

Обмен Артура на Пьянича сорвался из-за отказа бразильца покидать Камп Ноу.

Барселона пытается различными способами подписать Миралема Пьянича, включив в обмен Артура Мело, однако недавний отказ бразильца покидать стан "сине-гранатовых" усложнил закрытие вопроса в успешном завершении этой сделки.

По информации Football Italia со ссылкой на различные издания, Ювентус обратил свое внимание на талантливого вингера Барселоны Ансу Фати и рассматривает вариант с включением его в обмен на Пьянича.

17-летний уроженец Гвинеи стремится получать больше игрового времени, чем в Барселоне, поэтому он может повлиять на руководство каталонцев, что его отпустили в Турин. Это может произойти только в том случае, если Артур окончательно откажется переезжать в Серию А.

В текущем сезоне Ансу Фати провел за Барселону 24 поединка, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны дортмундской Боруссии.