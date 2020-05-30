Испания

Полузащитник Бенфики может продолжить карьеру в Испании.

Оба севильских клуба, Севилья и Бетис, хотят подписать полузащитника Бенфики Флорентину Луиша, утверждает Noticia Sao Minuto. Этот вопрос рассматривается в клубах уже несколько месяцев.

20-летний полузащитник пользуется спросом на трансферном рынке. В частности, активный интерес к нему приписывают и Милану, который в обмен может отдать Бенфике Лукаса Пакету.

На счету Флорентину один ассист в 15 матчах за Бенфику во всех турнирах в этом сезоне.

В ближайшее время Севилья и Бетис сойдутся в борьбе не только за Луиша, но и на футбольном поле: именно севильским дерби возобновится чемпионат Испании 11 июня.