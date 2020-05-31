Испания

Испанский клуб хочет подписать хавбека Порту.

Полузащитник Порту Отавио попал в сферу интересов Валенсии, информирует издание Marca.

Испанский клуб следит за бразильским хавбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье. Руководство "летучих мышей" рассматривает 25-летнего игрока в качестве потенциальной замены Феррану Торресу, который может вскоре покинуть клуб.

Действующий контракт Отавио с Порту рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков в футболке "драконов", отличившись одним голом и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия также нацелилась на приобретение защитника Фиорентины Хермана Пессельи.