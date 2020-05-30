Испания

Итальянский защитник как минимум доиграет текущий сезон в Испании.

Крайний защитник Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат Роме, доиграет текущий сезон в Валенсии, несмотря на истекающее арендное соглашение. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, клубы договорились о продлении аренды до конца кампании-2019/20. Валенсия продолжит платить 29-летнему итальянцу 70% заработной платы, которая в общем составляет 3 миллиона евро в год.

Не исключается, что после завершения сезона Рома оставит Флоренци в стане "летучих мышей" на еще один год.

Напомним, чемпионат Испании возобновится 11 июня, а его завершение планируется на 19 июля. Ранее сам Алессандро Флоренци заявлял, что хотел бы продолжить выступать за Валенсию.