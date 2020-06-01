Испания

Аргентинец не воспользовался правом уйти в другой клуб.

Нападающий Барселоны Лионель Месси остается в каталонском клубе. Футболист не использовал пункт контракта, позволяющий ему уйти бесплатно этим летом, сообщает AS со ссылкой на окружение игрока. Чтобы покинуть клуб, Месси должен был заявить о своем желании до 1 июня.

Интерес к 32-летнему аргентинцу приписывали Манчестер Сити и Интеру, однако Лионель не рассматривал уход из Барселоны.

Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года, но в клубе надеются продлить это соглашение.

Барселона после 27 туров Ла Лиги лидирует, опережая Реал на два очка. "Сине-гранатовые" возобновят чемпионат матчем с Мальоркой 13 июня.