Чемпионат Испании возобновится уже 11 июня поединком Севильи против Бетиса. 

Официальный сайт Ла Лиги опубликовал полное расписание на ближайшие два тура — 28-й и 29-й.

Гранды испанского футбола, Реал и Барселона, вернутся в большой футбол играми против Эйбара 14 июня и против Мальорки 13 июня соответственно.

Напомним, что клубы Ла Лиги приступили к полноценным тренировкам лишь с 1-го июня.