Испания 01 июня 2020, 17:43 Барселона вернется матчем с Мальоркой 13-го июня, Реал примет Эйбар 14-го Стало известно расписание Ла Лиги на два ближайших тура. Лионель Месси, фото getty images 01 июня 2020, 17:43 Чемпионат Испании возобновится уже 11 июня поединком Севильи против Бетиса. Официальный сайт Ла Лиги опубликовал полное расписание на ближайшие два тура — 28-й и 29-й. Гранды испанского футбола, Реал и Барселона, вернутся в большой футбол играми против Эйбара 14 июня и против Мальорки 13 июня соответственно. Напомним, что клубы Ла Лиги приступили к полноценным тренировкам лишь с 1-го июня. Команды Барселона Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте