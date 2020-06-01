Испания

Стало известно расписание Ла Лиги на два ближайших тура.

Чемпионат Испании возобновится уже 11 июня поединком Севильи против Бетиса.

Официальный сайт Ла Лиги опубликовал полное расписание на ближайшие два тура — 28-й и 29-й.

Гранды испанского футбола, Реал и Барселона, вернутся в большой футбол играми против Эйбара 14 июня и против Мальорки 13 июня соответственно.

Напомним, что клубы Ла Лиги приступили к полноценным тренировкам лишь с 1-го июня.