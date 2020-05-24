Италия

Немецкий полузащитник пользуется спросом в Италии.

Марио Гетце в конце текущего сезона станет свободным агентом, но пока что не может вести переговоры с немецкими клубами.

Тем не менее, серьезный интерес к полузащитнику есть у итальянских клубов, среди которых Интер, Милан, Рома и Лацио, сообщает SempreInter.

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В нынешнем сезоне Гетце сыграл в 19 матчах за Боруссию Д во всех турнирах, отметившись при этом тремя голами.

Милан, судя по всему, возобновил интерес к немецкому полузащитнику, ведь ранее отказался от идеи такого трансфера.