Французский тренер хочет видеть хавбека Лацио в своей команде.
Милинкович-Савич, Getty Images
02 июня 2020, 12:33
Реал Мадрид продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.
Сербский хавбек ведет переговоры с ПСЖ, но Реал попытается перехватить его у парижан. Как сообщает Le10 Sport, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан хочет связаться с футболистом и убедить его присоединиться к испанской команде.
Действующий контракт Милинковича-Савича с Лацио рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Луку Йовича в обмен на Милинковича-Савича.