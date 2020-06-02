Испания

Французский тренер хочет видеть хавбека Лацио в своей команде.

Реал Мадрид продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича.

Сербский хавбек ведет переговоры с ПСЖ, но Реал попытается перехватить его у парижан. Как сообщает Le10 Sport, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан хочет связаться с футболистом и убедить его присоединиться к испанской команде.

Действующий контракт Милинковича-Савича с Лацио рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Луку Йовича в обмен на Милинковича-Савича.