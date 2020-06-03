Испания

"Сливочные" следят за французским центрбеком.

Защитник ПСЖ Ньянзу Куасси попал в сферу интересов мадридского Реала, информирует портал Le10Sport.

Испанский клуб следит за юным центрбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье. Руководство "сливочных" рассматривает 17-летнего игрока в качестве потенциальной замены Серхио Рамосу.

Контракт Куасси с ПСЖ подходит к завершению, и он, скорее всего, получит статус свободного агента. Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в Милан.

В текущем сезоне Куасси провел 15 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами и тремя ассистами.