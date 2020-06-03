Испания

Испанский клуб хочет подписать молодого футболиста.

Защитник Фламенго Рамон Рамос попал в сферу интересов Вальядолида, сообщает издание Marca.

"Фиолетово-белые" следят за левым фулбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость молодого бразильца оценивается в сумму около 3,5 млн евро.

В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Хетафе и Бенфика.

В текущем сезоне бразильской Серии А Рамон провел 5 поединков в футболке "красно-черных".

Ранее сообщалось, что Вальядолид предложит новый контракт защитнику Мохаммеду Салису.