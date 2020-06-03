Испанский клуб хочет подписать молодого футболиста.
Рамон Рамос, Flamengo
03 июня 2020, 10:39
Защитник Фламенго Рамон Рамос попал в сферу интересов Вальядолида, сообщает издание Marca.
"Фиолетово-белые" следят за левым фулбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Стоимость молодого бразильца оценивается в сумму около 3,5 млн евро.
В подписании 19-летнего игрока также заинтересованы Хетафе и Бенфика.
В текущем сезоне бразильской Серии А Рамон провел 5 поединков в футболке "красно-черных".
Ранее сообщалось, что Вальядолид предложит новый контракт защитнику Мохаммеду Салису.