Испания

Испанский клуб хочет продлить соглашение с ганским центрбеком.

Вальядолид планирует начать переговоры по новому контракту с защитником Мохаммедом Салису, сообщает портал Goal.com.

Молодой центрбек привлек внимание многих европейских грандов, но руководство испанского клуба пока не хочет его отпускать. Боссы Вальядолида намерены предложить ганцу улучшенные условия в надежде, что он продолжит выступления в составе команды.

Клаусула Салису в Вальядолиде по нынешнему контракту, который рассчитан до июня 2022 года, составляет около 10 миллионов евро. Руководство клуба хочет увеличить сумму отступных, чтобы заработать больше на его будущей продаже.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 28 поединков в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что интерес к Салису проявляют Манчестер Юнайтед и Атлетико.