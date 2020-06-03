Испания

Каталонцы хотят сохранить французского центрбека на следующий сезон.

Барселона не планирует расставаться с защитником Клеманом Ленгле в ближайшее время, сообщает издание Marca.

Руководство каталонцев рассчитывает на французского центрбека и планирует сохранить его как минимум еще на один сезон. Боссы клуба планируют встретиться с 24-летним игроком, чтобы сообщить о своей поддержке.

Ранее сообщалось, что в подписании Ленгле заинтересован Интер.

Действующий контракт защитника с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Ленгле провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.