Каталонцы хотят сохранить французского центрбека на следующий сезон.
Клеман Ленгле, Getty Images
03 июня 2020, 11:04
Барселона не планирует расставаться с защитником Клеманом Ленгле в ближайшее время, сообщает издание Marca.
Руководство каталонцев рассчитывает на французского центрбека и планирует сохранить его как минимум еще на один сезон. Боссы клуба планируют встретиться с 24-летним игроком, чтобы сообщить о своей поддержке.
Ранее сообщалось, что в подписании Ленгле заинтересован Интер.
Действующий контракт защитника с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне Ленгле провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.