Испания

Испанский нападающий решил задержаться на Бенито Вильямарине.

Бетис и форвард Лорен Морон договорились о продлении контракта, сообщает Estadio Deportivo. Ожидается, что он подпишет договор до 2024 года.

В нынешнем сезоне испанец своей игрой привлек к себе внимание Тоттенхэма, Наполи и Милана. Однако уроженец Марбельи всегда говорил, что ему комфортно в Бетисе и он не хочет уходить.

Продление контракта с Мороном рассматривается не как оружие Бетиса в борьбе с интересом других клубов, а как вознаграждение футболиста за его вклад в успехи команды (11 голов и 3 ассиста в Ла Лиге в этом сезоне). Клаусула футболиста останется прежней – 50 млн евро.

Новый договор должен стать для Морона мотивацией в предстоящем дерби с Севильей, которое состоится уже 11 июня.