Англия

"Шпоры" следят за испанским нападающим.

Нападающий Бетиса Лорен Морон попал в сферу интересов Тоттенхэма, информирует La Razon.

"Шпоры" следят за испанским форвардом и попытаются приобрести его в летнее межсезонье. Руководство севильского клуба хочет выручить за своего игрока около 50 млн евро.

Действующий контракт Морона с Бетисом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "вердибланкос", забив 11 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также проявляет интерес к нападающему Лацио Чиро Иммобиле.