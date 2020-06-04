Испания

Барселона желает выручить за игрока 15-20 млн евро.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может вернуться в Севилью. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Нервионцы" рассматривают вариант с подписанием 32-летнего хорвата, однако камнем преткновения является контракт футболиста с Барселоной до 2021 года.

За уход футболиста из клуба за год до завершения контракта "сине-гранатовые" намерены получить 15-20 млн евро. Такая цена несколько не устраивает Севилью, у который на повестке существуют более приоритетные трансферные расходы.

Однако, сам Ракитич готов пойти на существенное снижение зарплаты в андалусийском клубе, если они все же захотят выкупить его контракт у Барсы.

Напомним, Ракитич выступал за Севилью с 2011-го по 2014-й, после чего за 18 млн евро перебрался в Барселону. В составе андалусийцев хорват провел 149 матчей, отметившись 32 голами и 41 результативной передачей.

В 2014-м Ракитич вместе с Севильей выиграл Лигу Европы.