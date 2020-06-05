Испания

Аргентинец пропустит первые полноценные тренировки с командой.

Официальный сайт Барселоны опубликовал заявление, в котором сообщается, что форвард команды Лионель Месси получил повреждение правого квадрицепса.

"У капитана Барсы Лео Месси небольшая травма правого квадрицепса, и он тренируется изолированно, выполняя особые упражнения, чтобы избежать ненужных рисков, учитывая то, что осталось всего восемь дней до возвращения на поле. Он должен быть в состоянии присоединиться к своим товарищам по команде через несколько дней".

Кроме того, каталонцы сообщают, что вся команда, помимо игроков в лазарете, вернулась к полноценному тренировочному процессу.

Ранее сам аргентинский футболист высказал свое мнение о последствиях пандемии коронавируса, заявив, что мир уже не будет прежним.