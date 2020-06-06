Испания

"Летучие мыши" хотят приобрести бразильского хавбека.

Полузащитник Милана Лукас Пакета попал в сферу интересов Валенсии, сообщает El Desmarque.

Валенсия намерена укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести бразильского хавбека. "Летучие мыши" уже пытались подписать футболиста в 2017 году, но тогда не смогли договориться с Фламенго.

В приобретении 22-летнего игрока также заинтересованы такие клубы, как Фиорентина, ПСЖ и Бенфика.

В текущем сезоне Пакета провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Валенсия также проявляет интерес к полузащитнику Порту Отавио.