"Летучие мыши" хотят приобрести бразильского хавбека.
Лукас Пакета, Getty Images
06 июня 2020, 07:33
Полузащитник Милана Лукас Пакета попал в сферу интересов Валенсии, сообщает El Desmarque.
Валенсия намерена укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести бразильского хавбека. "Летучие мыши" уже пытались подписать футболиста в 2017 году, но тогда не смогли договориться с Фламенго.
В приобретении 22-летнего игрока также заинтересованы такие клубы, как Фиорентина, ПСЖ и Бенфика.
В текущем сезоне Пакета провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Валенсия также проявляет интерес к полузащитнику Порту Отавио.