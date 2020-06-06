Испания

Португалец может перебраться в чемпионат Испании.

Барселона попытается приобрести Рафаэля Геррейру, если Хуниор Фирпо покинет команду, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский защитник может стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу, а потому каталонцы ищут варианты усиления для его позиции.

В текущем сезоне Геррейру провел 33 поединке в футболке "шмелей", отметившись восемью голами и пятью ассистами.

Напомним, что ранее португалец продлил соглашение с Боруссией Д до 2023 года.