Испания

Каталонцы нацелились на португальского игрока.

Барселона проявляет интерес к защитнику Боруссии Дортмунд Рафаэлю Геррейру, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны в летнее трансферное окно и попытается подписать португальского вингера. Стоимость игрока "шмелей" оценивается в сумму около 25 млн евро.

Действующий контракт Геррейру с Боруссией Д рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "желто-черных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании нападающего Ман Сити Лероя Сане.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.