Каталонцы нацелились на португальского игрока.
Рафаэль Геррейру, Getty Images
04 апреля 2020, 07:52
Барселона проявляет интерес к защитнику Боруссии Дортмунд Рафаэлю Геррейру, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны в летнее трансферное окно и попытается подписать португальского вингера. Стоимость игрока "шмелей" оценивается в сумму около 25 млн евро.
Действующий контракт Геррейру с Боруссией Д рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "желто-черных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании нападающего Ман Сити Лероя Сане.
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