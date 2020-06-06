Уругвайский нападающий снова готов помогать "сине-гранатовым".
Луис Суарес, Getty Images
06 июня 2020, 15:24
Форвард Барселоны Луис Суарес сможет помочь команде в ближайшем матче против Мальорки – он полностью восстановился после травмы мениска правого колена, сообщил официальный сайт клуба.
Луис был прооперирован в январе. До этого он забил 14 голов за каталонцев в 23 матчах.
Барселона на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 58 очков в 27 поединках. Встреча команды с Мальоркой состоится 13 июня.
Кроме того, приступил к индивидуальным тренировкам еще один лидер Барселоны, Лионель Месси.