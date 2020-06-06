Испания

Уругвайский нападающий снова готов помогать "сине-гранатовым".

Форвард Барселоны Луис Суарес сможет помочь команде в ближайшем матче против Мальорки – он полностью восстановился после травмы мениска правого колена, сообщил официальный сайт клуба.

Луис был прооперирован в январе. До этого он забил 14 голов за каталонцев в 23 матчах.

Барселона на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 58 очков в 27 поединках. Встреча команды с Мальоркой состоится 13 июня.

Кроме того, приступил к индивидуальным тренировкам еще один лидер Барселоны, Лионель Месси.