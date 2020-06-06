Испания

Аргентинец готовится к матчу с Мальоркой.

Нападающий Барселоны Лионель Месси приступил к индивидуальным тренировкам на Камп Ноу, сообщает издание Sport.

Форвард испытывает небольшие проблемы со здоровьем, из-за чего пропустил последние занятия команды. В субботу аргентинец вернулся к индивидуальным тренировкам и готовился ко встрече с Мальоркой, которая запланирована на 13 июня.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 24 гола и совершив 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена возобновить переговоры по новому контракту с Месси.