Испания

Менеджер Нидерландов готов к работе на Камп Ноу.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что желает в будущем стать у руля Барселоны.

"Мне звонили из Барсы, я уже говорил об этом. Но я хочу сказать свое слово последнее сборной. Я думал, что этим летом у нас будет Евро-2020".

"Я доволен тем, как обстоят дела со сборной и для меня, это самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдет в будущем. В моем контракте есть пункт, который позволит мне покинуть работу сборной после Евро, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать Барсу".

"Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Но, как всегда, это зависит от ваших результатов и успехов в качестве тренера — вам нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду, как Барса", — сказал Куман Catalunya Radio.

Напомним, Football.ua включил Рональда Кумана в список лучших защитников в истории каталонского клуба.