Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Читайте также: Лучшие в истории — вратари Барселоны

На очереди материал о защитниках Барселоны. Среди кандидатур на позицию правого защитника — Дани Алвес и Альберт Феррер. В центр защиты редакция Football.ua предлагает выбрать двоих игроков среди Карлеса Пуйоля, Рональда Кумана, Мигели и Жерара Пике. Слева в обороне есть выбор из Жорди Альбы и Эрика Абидаля.

Правый защитник

Дани Алвес

Период выступлений: 2008 — 2016

Матчей: 391

Голы: 21

Ассисты: 100

Наверное, выбор правого защитника весьма очевиден. Ради интриги, конечно стоит провести опрос и выбрать лучшего правого фулбека в истории Барселоны. Но мало кто может поспорить, что именно Дани Алвес является не только лучшим в истории каталонского клуба, но и один из лучших на своей позиции за всю историю футбола. Бразилец, как и его великий соотечественник Кафу, был одним из революционных крайних защитников. И если в 80-х и 90-х другой игрок Барселоны Рональд Куман разрывал шаблоны относительно того, что центральные защитники не могут забивать голы, то Дани Алвес в 2000-х и 2010-х довел, что позиция фулбека может быть весьма важна не только в обороне, но и в построении атак команды.

Алвес известен своим высоким темпом, скоростью и работой по всей бровке. Как для защитника, бразилец имеет технику высокого уровня. В Барселоне Алвес был фулбеком, который мог и выдать шикарный пас, и забить сумасшедший гол.

На Камп Ноу футболист перебрался в 2008-м из Севильи и сразу стал безоговорочным лидером команды и частью великой команды Гвардиолы, которая выиграла все, что можно было. За восемь лет игры за каталонский клуб бразилец исключительно был игроком основы, но в 2016-м он пожелал сменить обстановку и перебрался в Ювентус, откуда впоследствии переехал в ПСЖ, а позже вернулся в Бразилию.

Альберт Феррер

Период выступлений: 1990 — 1998

Матчей: 292

Голы: 2

Ассисты: 2

Феррер родился и вырос в Барселоне и первые шаги делал в местных детских школах, а в 1983-м в возрасте тринадцати лет поступил в академию "сине-гранатовых". Выпустившись из академии клуба начал выступления за молодежные команды, но долго не мог достучаться к первой команде. Вторую часть сезона-1989/90 Феррер провел в аренде в Тенерифе, где сумел отыграть 17 матчей в Ла Лиге и заставил Йохана Кройфа дать ему шанс в первой команде Барселоны.

Вернувшись из аренды Феррер сразу довел, что ожидания Кройфа были не напрасны и воспитанник клуба идеально вписался в систему игры нидерландского наставника, отыграв в первом сезоне 34 матча во всех турнирах. В следующем сезоне у Феррера был конкурент на своей позиции Кристобаль Паррало. В основном игроки заменяли друг друга от матча к матчу, а их команда в конце сезона подняла над головой впервые в истории Кубок чемпионов. Однако в следующих сезонах основным правым защитником был исключительно Феррер, вплоть до перехода в Челси в 1998-м. Вместе с Барсой Феррер также выиграл Кубок кубков, дважды Суперкубок УЕФА, пять раз чемпионат Испании, дважды Кубок и четыре раза Суперкубок страны.

Игрок выделялся высокой отличной игрой в отборе, а также достаточной скоростью, которая приносила свои плоды при подключениях к атаке.

Редакция Football.ua на позицию правого фулбека ставит Дани Алвеса.

Центральные защитники

Карлес Пуйоль

Период выступлений: 1999 — 2014

Матчей: 593

Голы: 19

Ассисты: 13

Пуйоль никогда не выделялся какой-то сверхъестественной техникой, к примеру, как его одноклубники Роналдиньо, Хави, Иньеста, Месси. Однако именно Карлес был вожаком этой безумной команды, которая в 2000-х покорила сердца многих болельщиков. Пуйоль всегда выделялся искрометным и безбашеным желанием победить и готов был вырывать мячи у нападающих, прыгая в всем телом в подкат. Также Карлес был достаточно универсален и мог спокойно закрыть позицию на фланге обороны. Пуйоль начинал играть в футбол на позиции вратаря, но из-за травмы плеча был вынужден пробовать свои силы вначале в амплуа форварда, а позже правого защитника. В 15 лет Карлес попал в академию Барселоны и позже начал выступать за молодежные команды.

В 1998-м клуб принял предложение Малаги и хотел продать Пуйоля, однако сам игрок отказался переходить и пожелал бороться за место в стартовом составе, имея в конкурентах Франка де Бура и Михаэля Рейзигера. В сезоне-1999/00 наставник "блаугранас" Луи Ван Гаал дал шанс молодому Пуйолю и стал чаще выпускать игрока справа в защите, позже преобразовав его в центрбека. В том же сезоне Карлес завоевал место в старте, зацементировав свое место в основе на долгие 14 лет. В сезоне-2004/05 Пуйоль стал капитаном команды, после того как карьеру завершил Луис Энрике. В том же сезоне Барса выиграла свой второй в истории трофей Лиги чемпионов. Этот трофей Пуйоль вместе с "сине-гранатовыми" выиграл еще дважды.

Мигель Бернардо Бьянкетти (Мигели)

Период выступлений: 1973 — 1988

Матчей: 361

Голы: 16

Профессиональный футбольный путь Мигели начал в Кадисе, за который выступал во втором дивизионе в период с 1970-го по 1973-й. Потом игрока пригласила Барселона, когда футболисту был 21 год. В первом сезоне Мигели ни разу не попал в заявку первой команды на официальный поединок, уступая по своему мастерству Антонио Торресу, Гальего и Антонио де ла Крузу. Однако в следующем сезоне Ринус Михельс поверил в молодого игрока и начал подпускать Мигели к играм за первую команду.

Уже в следующей кампании Мигели стал одним из лидеров обороны Барсы, закрепив данный статус вплоть до 1988-го, когда завершил профессиональную карьеру игрока в 37-летнем возрасте. С каталонцами Мигели четыре раза кубок Испании, по два раза чемпионат Испании, Кубок кубков, Кубок испанской лиги и один раз Суперкубок Испании.

Центрбек был наделен внушительным телосложением. Выделялся Мигели благодаря своей мощи и высокой самоотдачи во всех матчах, а также своей индивидуальностью и характером, что делало его лидером, которого уважали как товарищи по команде, так и соперники.

Рональд Куман

Период выступлений: 1989 — 1995

Матчей: 252

Голы: 82

Ассисты: 5

Футбольный путь Кумана во многом связан с его легендарным наставником и соотечественником Йоханом Кройфом. В 1983-м Куман стал игроком Аякса в тот момент, когда из клуба ушел Кройф на двухлетнюю доигровку карьеры в Фейеноорд. Спустя два года Йохан возглавил Аякс и один сезон проработал с Куманом, пока Рональд не уехал в ПСВ. В 1988-м Барселона пригласила своего легендарного экс-игрока на должность главного тренера и Кройф согласился. Переехав в Каталонию нидерландец начал выстраивать стратегию своей будущей Дрим-Тим и в следующем сезоне-1989/90 в его команду перебрался хорошо знакомый ему Рональд Куман.

Куман был одним из самых ярких представителей амплуа под названием Либеро. Йохан Кройф не стал ничего менять и выпускал Кумана номинальным центрбеком, но с полноценными функциями свободного художника в обороне. Защитник Куман вместе со своим партнером Хосепом Гвардиолой был едва ли не главной креативной силой команды в построении атак и развитии ее в финальной трети поля. В 1992-м Куман навсегда вошел в историю Барселоны, забив свой легендарный штрафной удар в финале Кубка чемпионов против Сампдории, принеся первый титул чемпионов Европы каталонцам.

Куман является одним из самых результативных защитников в истории футбола. По официальной информации, в его активе 206 голов за всю карьеру. Роналд отыграл за Барселону всего-то шесть сезонов, но за этот период сумел вписать свое имя в историю клуба.

Жерар Пике

Период выступлений: 2008 — ...

Матчей: 531

Голы: 46

Ассисты: 13

Пике является воспитанником каталонского клуба, однако сама Барселона едва не упустила талантливого защитника. Выпустившись из Ла-Масии у Пике не было шансов сразу попасть в первую команду, ведь там его конкурентами были Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес и Олегер. Таким образом, испанец попытался найти счастье в другом чемпионате и уехал в Манчестер Юнайтед. У Фергюсона молодой игрок также не сумел пробиться в первую команду, приняв участие лишь 23 играх за два сезона. Кампанию-2006/07 Пике успешно провел в аренде в Реал Сарагосе, после чего вернулся в МЮ, но опять не сумел закрепиться в основе и был продан обратно в Барселону за 5 млн евро.

В тот момент Барсу возглавил молодой специалист, ранее работавший в академии клуба Хосеп Гвардиола, при котором Пике получил шикарный шанс стать лицом новой команды и уже в первом сезоне Жерар отыграл 45 матчей за каталонцев, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании. Так начала зарождаться вторая Дрим-тим в истории Барселоны, о которой долго вам рассказывать и не нужно.

Лишь стоит отметить, что Пике уже 12-й сезон кряду является ключевым игроком команды и лидером обороны. Вместе с Барсой, помимо успеха в первом сезоне, Пике выигрывал ЛЧ еще дважды, также по три раза над головой поднимались Суперкубок УЕФА и трофей Клубного чемпионата мира. Всего в активе Пике 8 чемпионств в Испании, шесть Кубков и шесть Суперкубков страны.

Пике очень умный защитник, который богат мощью и способностью качественно продвигать мяч вперед. Также Пике хорош при угловых, как у чужих, так и у своих ворот. Не сильной стороной является отбор мяча, однако, его умение читать игру, а также часто отыгрывать роль либеро — восполняют эти пробелы.

Редакция Football.ua считает, что дуэт центральных защитников Барселоны должен состоять из пары Пуйоль-Куман.

Левый защитник

Жорди Альба

Период выступлений: 2012 — ...

Матчей: 324

Голы: 16

Ассисты: 59

Уроженец Барселоны в систему каталонского гранда попал в возрасте девяти лет и выступал за различные детские команды Барсы до 16 лет, но затем покинул ряды "блаугранас" и продолжил получать футбольное образование вначале в клубе Корнелья, а затем перебрался в Валенсию. С 18-ти до 20-ти лет Альба выступал за дублирующий состав "летучих мышей", а в сезоне-2008/09 ушел в аренду в Химнастик, где прекрасно себя проявил и заставил тренерский штаб Валенсии рассмотреть свою кандидатуру на роль основного игрока первой команды "оранжевых". Со следующего сезона Альба стал регулярно выступать за Валенсию и начал становиться одним из лучших левых фулбеков в Ла Лиге.

Летом 2012-го Барселону покинул Камп Ноу, а его приемником стал Тито Виланова, при котором клуб приобрел Альбу за 14 млн евро для конкуренции с Адриано. На левом фланге стабильным игроком был Альба, а Адриано вынужден был стать универсальным игроком линии обороны. Впоследствии Адриано ушел, в Жорди до сих пор является ключевым игроком команды, выиграв по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, пять раз чемпионат Испании и по четыре раза Кубок и Суперкубок Испании.

Альба — технически одаренный, мобильный и быстро атакующий левый фулбек, который также может принести пользу в качестве левого вингера. Его темп и выносливость позволяют качественно выполнять кроссы к штрафной площади противника, что дает преимущество его команде при атаке. Жорди является тем игроком, который способен одним пасом или кроссом быстро развернуть контратаку Барселоны.

Эрик Абидаль

Период выступлений: 2007 — 2013

Матчей: 193

Голы: 2

Ассисты: 10

Абидаль родился в Лионе, там и начал футбольный путь, поступив в академию клуба Лион Дюшер. Футболист успешно провел дебютный сезон-1999/00 на профессиональном уровне и был замечен скаутами Монако, которые пригласили футболиста в свой лагерь и от начал выступления вначале за молодежные команды "монегасков", а затем и за основную команду. Позже транзитом через Лилль оказался в Лионе, где стал настоящей звездой французского футбола, в том числе дебютировав за сборную Франции.

В 2007-м Франк Райкаард уговорил боссов "блаугранас" подписать 28-летнего футболиста и за 15 млн евро Абидаль переехал на Камп Ноу. В первом же сезоне француз стал ключевым игроком команды, отыграв 46 матчей. С приходом в следующем сезоне Хосепа Гвардиолы роль Абидаля не ослабла и он был ключевой фигурой команды вплоть до 2011-го, пока у француза не был диагностирован рак, который позже он успешно поборол.

Вместе с каталонцами он дважды выиграл Лигу чемпионов. Особо памятным моментом был триумф в 2011-м, когда уже болеющий онкологией Абидаль поднял первым над головой главный евротрофей. Также француз с "сине-гранатовыми" выигрывал по четыре раза чемпионат и Суперкубок Испании, а также по два раза Клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

Абидаль был тактически грамотным футболистом и достаточно универсальным в обороне. Француз мог закрыть позицию как в центре обороны, так и слева в защите. Благодаря высокой игровой дисциплине Абидаль сумел закрепиться в Барсе Гвардиолы. Также Эрик приносил пользу команде за счет своей скорости, когда ему приходилось отыгрывать на фланге.

По мнению редакции Football.ua позицию левого защитника должен занять Жорди Альба.

В ближайшее время ждите на сайте аналогичный материал про полузащитников, нападающих и тренеров Барселоны.