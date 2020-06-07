Испания

Француз подписал соглашение с клубом до 2024 года.

Защитник Робин Ле Норманд продлил соглашение с Реал Сосьедадом, сообщает официальный твиттер клуба.

Французский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "коволевскими". Предыдущий договор футболиста с клубом истекал в 2022 году.

Ле Нормард присоединился к Сосьедаду в 2016 году из Бреста. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 28 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что защитник Сосьедада Диего Льоренте привлек внимание Монако.